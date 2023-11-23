В Барнауле обсудили запуск газа на "Вечном огне" Мемориала Славы

Глава города отметил важность и значимость перевода мемориального комплекса на природный газ Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил ход работ по переводу мемориального комплекса на площади Победы со сжиженного газа на природный, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии