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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле обсудили запуск газа на "Вечном огне" Мемориала Славы

Глава города отметил важность и значимость перевода мемориального комплекса на природный газ Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил ход работ по переводу мемориального комплекса на площади Победы со сжиженного газа на природный, сообщает мэрия.

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