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Татар-информ

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев: «С детства выборы для меня – это всегда праздник»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев: «С детства выборы для меня – это всегда праздник»

Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев сегодня принял участие в выборах депутатов Государственной Думы вместе со своей семьей.

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