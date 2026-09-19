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Медиакратия

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«Адские санкции» без адреналина: закон принят, но применять его не спешат

«Адские санкции» без адреналина: закон принят, но применять его не спешат

Конгресс США окончательно принял закон о новых санкциях против России за войну в Украине — документ прошёл через обе палаты […] The post «Адские санкции» без адреналина: закон принят, но применять его не спешат appeared first on Медиакратия.

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