Фишер: Нормализация отношений с РФ важнее для Трампа, чем мир на Украине

Для президента США Дональда Трампа нормализация отношений с Россией важнее, чем посредничество в урегулировании конфликта на Украине, заявила старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер.
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