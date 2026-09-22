Её знают по сериалам, его — далеко не все: 11 историй российских актрис

Зрители знают их по сериалам, телешоу и комедийным проектам, а рядом с ними — люди, чьи профессии с шоу-бизнесом почти не связаны: осветитель, композитор, фитнес-тренер, предприниматель, продюсер за кадром.
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