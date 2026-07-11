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Басков о тренировке Лукашенко с игроками НХЛ и КХЛ: «Президент умеет добавить остроты даже товарищеской встрече»

Сенатор белорусского парламента, председатель наблюдательного совета « Динамо » Минск Дмитрий Басков высказался о тренировке хоккеистов с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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