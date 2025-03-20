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Комнатные растения, которые многие покупают, не задумываясь о нюансах

Комнатные растения, которые многие покупают, не задумываясь о нюансах

Порой мы выбираем растения для дома, впечатлившись их внешним видом и не зная всех характеристик. Однако и у некоторых самых популярных представителей флоры есть особенности, которые могут отпугнуть даже опытных цветоводов.

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