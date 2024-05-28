«Самолеты ВСУ даже не успевают среагировать перед уничтожением»: в алжирской прессе оценили появление ракеты Р-37М на вооружении истребителя Су-30СМ2 «Самолеты ВСУ даже не успевают среагировать перед уничтожением»: в алжирской прессе оценили появление ракеты Р-37М на вооружении истребителя Су-30СМ2Су-30СМ2 с Р-37МНа днях появились изображения истребителя Су-30СМ2 ВКС РФ, оснащенного ракетой Р-37М, которая ранее использовалась исключительно на Су-35 и МиГ-31.