Коды главы 5 Fortnite для скинов, В-баксов и бесплатных предметов (декабрь 2023 г.)

Fortnite вернулся и стал лучше, чем когда-либо, с главой 5, представляя совершенно новую карту с 11 POI, классным оружием, потрясающими скинами и множеством драгоценных трофеев! Мне не терпелось использовать коды главы 5 Fortnite для получения скинов, V-баксов и бесплатных предметов и приступить к действию.