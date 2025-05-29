Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    В принципе всё вышесказанное можно было просуммировать одним выражением: Прежде чем пытаться меня испугать, подумай ...Кого придётся бом...
  • Дмитрий
    Если вы про страны и народы то ни у кого их нет. И не было. Никогда.Самое любопытное ...
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Детей мигрантов-нелегалов запретили принимать в школы и ВУЗы

Детей мигрантов-нелегалов запретили принимать в школы и ВУЗы

Очередное правильное новшество вступило в силу для наших «незаменимых работников» и «уникальных специалистов», без которых, как известно, экономика России прямо вот никак не может существовать! Как известно, в России заработал реестр контролируемых лиц, где появляется информация обо всех мигрантах, утративших законные основания для пребывания в России.

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