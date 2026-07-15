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Говорит Европа ⚡

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Трамп рискует развязать торговую войну с Китаем из-за российских санкций

Трамп рискует развязать торговую войну с Китаем из-за российских санкций

Почему Дональд Трамп до сих пор не подписал закон об «адских санкциях» против Москвы? Готов ли Вашингтон к полномасштабной торговой войне с Пекином и Дели ради давления на Кремль? Действительно ли пошлины смогут принудить Россию к миру или это лишь инструмент конкурентной борьбы? И какие уступки Москве готов предложить Белый дом для прекращения конфликта? Аналитики Читать далее: https://govorit.

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