Трамп рискует развязать торговую войну с Китаем из-за российских санкций

Почему Дональд Трамп до сих пор не подписал закон об «адских санкциях» против Москвы? Готов ли Вашингтон к полномасштабной торговой войне с Пекином и Дели ради давления на Кремль? Действительно ли пошлины смогут принудить Россию к миру или это лишь инструмент конкурентной борьбы? И какие уступки Москве готов предложить Белый дом для прекращения конфликта? Аналитики Читать далее: https://govorit.