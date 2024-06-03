Скотт Диксон выиграл этап IndyCar в Детройте

IndyCarОчередной этап американской серии IndyCar состоялся в Детройте. Победу на уличной трассе одержал новозеландский пилот Chip Ganassi Racing Скотт Диксон — шестикратный чемпион турнира во второй раз в 2024 году выиграл гонку, что позволило спортсмену возглавить личный зачёт серии.