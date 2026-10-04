Металлургия XIX века. Засыпанный завод Демидовых Здравствуйте, дорогие друзья! Скажу сразу: не хочу никого обидеть или задеть религиозных чувств, и если кто-то искренне верит, что храмы - это храмы, то, пожалуйста, не читайте дальше, однако, если Вы всё же решили дочитать до конца, то учтите, что Вам потом с этим жить.