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Металлургия XIX века. Засыпанный завод Демидовых

Металлургия XIX века. Засыпанный завод Демидовых

Металлургия XIX века. Засыпанный завод Демидовых Здравствуйте, дорогие друзья! Скажу сразу: не хочу никого обидеть или задеть религиозных чувств, и если кто-то искренне верит, что храмы - это храмы, то, пожалуйста, не читайте дальше, однако, если Вы всё же решили дочитать до конца, то учтите, что Вам потом с этим жить.

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