Егор Крид поддержал МакSим, спев ее песню на концерте

Российский певец Егор Крид поддержал исполнительницу МакSим, находящуюся в больнице из-за пневмонии. Егор Крид поддержал МакSим, спев ее песню на концертеНа своей странице в Instagram Егор Крид опубликовал ролик, который посвящен его коллеге.