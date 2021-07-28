Dooralei

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Егор Крид поддержал МакSим, спев ее песню на концерте

Егор Крид поддержал МакSим, спев ее песню на концерте

Российский певец Егор Крид поддержал исполнительницу МакSим, находящуюся в больнице из-за пневмонии. Егор Крид поддержал МакSим, спев ее песню на концертеНа своей странице в Instagram Егор Крид опубликовал ролик, который посвящен его коллеге.

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