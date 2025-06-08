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Свежие комментарии

В России рухнули продажи новых автобусов: в экономике происходит «что-то неладное»

Согласно данным агентства «Автостат», которые публикует в своем Telegram-канале Сергей Целиков, на российском рынке продажи новых автобусов в мае 2025 года снизились относительно прошлого года (май 2024 г.

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