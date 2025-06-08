В России рухнули продажи новых автобусов: в экономике происходит «что-то неладное»

Согласно данным агентства «Автостат», которые публикует в своем Telegram-канале Сергей Целиков, на российском рынке продажи новых автобусов в мае 2025 года снизились относительно прошлого года (май 2024 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии