В КНДР представили новые разработки от водородных элементов до браслетов

В Северной Корее представили около 2300 научно-технических разработок и образцов новой продукции. Экспозиция развернулась на выставке «Передовая наука, технологии и продукция - 2026» в Пхеньяне, сообщает газета «Нодон синмун».
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