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Газета.ру

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Продажи новых автомобилей глобальных марок в России выросли на 81,5% с начала года

Продажи новых автомобилей глобальных марок в России выросли на 81,5% с начала года

Сегмент глобальных брендов, в который входят мировые автопроизводители за исключением китайских, российских и белорусских, за январь–сентябрь 2026 года вырос на 81,5% в годовом выражении.

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