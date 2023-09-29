Маск: история с нацистом Хунки получила огласку благодаря соцсети X

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением о том, что история с чествованием украинского ветерана СС Ярослава Хунки в Канаде не стала бы достоянием общественности, если бы в 2022 году он не купил соцсеть Twitter*.
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