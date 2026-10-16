Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что на ноябрьских праздниках большинство отечественных туристов будут отдыхать на Родине.
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