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Закон и Порядок

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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье

За неделю до Пасхи (в шестую Неделю Великого поста, воскресенье, предшествующее Пасхе и начинающее собой Страстную седмицу) мы, православные верующие, отмечаем Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

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