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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко получил травму после хита и удара о борт в матче АХЛ

19-летний форвард «Херши» попал под силовой прием Мака Холлоуэлла из «Хартфорд Вулф Пэк» у борта, в результате чего получил травму и покинул лед.

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