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Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников

Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников

, 20 ноября. Медицинские работники, отговаривающие пациентов от вакцинации, используют свое служебное положение во вред людям, считает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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