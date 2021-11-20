Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников

, 20 ноября. Медицинские работники, отговаривающие пациентов от вакцинации, используют свое служебное положение во вред людям, считает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
, 20 ноября. Медицинские работники, отговаривающие пациентов от вакцинации, используют свое служебное положение во вред людям, считает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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