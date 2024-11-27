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Озвучен новогодний райдер Киркорова

Озвучен новогодний райдер Киркорова

57-летний Филипп Киркоров предлагает свои услуги в роли Деда Мороза за 12 миллионов рублей. Певец стал самым высокооплачиваемым Дедом Морозом в России, установив такую ставку за выступление на закрытых новогодних мероприятиях.

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Ч
Чак
Всё ещё этого армянского еврея  не запретили?
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