Озвучен новогодний райдер Киркорова

57-летний Филипп Киркоров предлагает свои услуги в роли Деда Мороза за 12 миллионов рублей. Певец стал самым высокооплачиваемым Дедом Морозом в России, установив такую ставку за выступление на закрытых новогодних мероприятиях.
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