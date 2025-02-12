Экс-солистка «Серебра» опубликовала фото в бюстгальтере

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.
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