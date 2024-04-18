Священника и военного арестовали по делу о преступлении 20-летней давности

Священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов решением суда были арестованы до 6 июня 2024 года в рамках дела о похищении людей, вымогательствах и убийствах, совершаемых с 90-х годов.
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