Премьер Словакии: Киев совершит ошибку, если не обеспечит транзит газа в Европу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не создаст условия для транзита российского газа в Европу после окончания соглашения между странами в конце 2024 года, она сделает огромную ошибку.
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