Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут в «Театреуме»

Что: драма «Двое на качелях». Эта постановка успешно выдержала испытание временем: больше десяти лет назад, в далеком уже 2013 году, спектакль был удостоен премии «Звезда Театрала -2013» в категории «Лучшая антреприза».
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