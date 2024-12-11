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Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут в «Театреуме»

Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут в «Театреуме»

Что: драма «Двое на качелях». Эта постановка успешно выдержала испытание временем: больше десяти лет назад, в далеком уже 2013 году, спектакль был удостоен премии «Звезда Театрала -2013» в категории «Лучшая антреприза».

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