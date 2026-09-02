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Царьград

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Bahri подтвердила гибель двух моряков на супертанкере Sidr

Bahri подтвердила гибель двух моряков на супертанкере Sidr

В Ормузском проливе саудовский супертанкер Sidr подвергся атаке, погибло два филиппинских моряка. Компания Bahri подтвердила инцидент, произошедший в 17 морских милях от города Хасаб, и координирует действия для стабилизации ситуации.

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