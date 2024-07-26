МОК планирует наградить фигуристов золотыми и серебряными медалями на Играх 2024 года в Париже

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и отдельных фигуристов на лишение золота командного турнира Олимпийских игр 2022 года.
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