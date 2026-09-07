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Газета.ру

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Болельщики "Црвены Звезды" развернули баннер против Даку в "Спартаке"

Болельщики "Црвены Звезды" развернули баннер против Даку в "Спартаке"

Фанаты белградской «Црвены Звезды» во время дерби с «Партизаном» на стадионе в столице Сербии вывесили баннер на русском языке, направленный против нападающего московского «Спартака» Мирлинда Даку.

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