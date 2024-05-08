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  • Eduard
    Если Германия хочет войны,они ее получат,как и землю....на кладбище!Шольц: конфликт н...
  • Eduard
    У вас партнеры с Украины,где ваш самолет сбили? Да вы из одной тюрьмы видать !Шольц: конфликт н...
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    Украина вам не союзники,вам просто нужна чужая страна.Этими словечками вы никого не одурачите!Шольц: конфликт н...

Блогер «Голос Мордора»: Украина безуспешно пытается втянуть Европу в войну с РФ

Блогер «Голос Мордора»: Украина безуспешно пытается втянуть Европу в войну с РФ

Литовские власти могут отправить свои войска на Украину в учебных целях. Для этого у них есть парламентское разрешение, однако киевские власти пока не просили о таком шаге, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

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