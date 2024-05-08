Блогер «Голос Мордора»: Украина безуспешно пытается втянуть Европу в войну с РФ

Литовские власти могут отправить свои войска на Украину в учебных целях. Для этого у них есть парламентское разрешение, однако киевские власти пока не просили о таком шаге, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
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