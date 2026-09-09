«Переломный момент наступит скоро»: западные СМИ — о продвижении российских войск в Донбассе

Продвижение ВС РФ к Славянску и Краматорску отрезвило часть западного журналистского сообщества. Как отмечает CNN, перспектива падения украинского «пояса крепостей» открывает возможности для более быстрого наступления российских войск.
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