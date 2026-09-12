Наследие довоенного СССР: замечен старейший корабль флота КНДР

В ходе церемонии ввода в строй новейшего эсминца Kang Kon в порту Вонсан был замечен старейший корабль Корейского народного флота – 90-летний тральщик Т-8 «Чека» (известный на Западе как Chekan) проекта 53.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ‼️🇺🇦🔥 В Киеве ...
- Тайный перелёт пр...
- Российская армия ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым