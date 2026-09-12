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Наследие довоенного СССР: замечен старейший корабль флота КНДР

Наследие довоенного СССР: замечен старейший корабль флота КНДР

В ходе церемонии ввода в строй новейшего эсминца Kang Kon в порту Вонсан был замечен старейший корабль Корейского народного флота – 90-летний тральщик Т-8 «Чека» (известный на Западе как Chekan) проекта 53.

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