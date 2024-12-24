В Венгрии надеются на переговоры РФ и США по стратегической стабильности

Венгрия надеется на переговоры администрации избранного президента США Дональда Трампа с Россией по вопросам стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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