Рейтинг пользовательских отзывов игры Starfield упал до “смешанных”, а количест...

Рейтинг пользовательских отзывов игры Starfield упал до “смешанных”, а количество игроков продолжает снижатьсяС момента релиза самой амбициозной научно-фантастической ролевой игры от студии Bethesda прошло уже больше двух месяцев.
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