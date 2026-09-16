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Татар-информ

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Учитель рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить педагога

Учитель рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить педагога

Искусственный интеллект пока не способен заменить учителя, поскольку не может взять на себя ответственность за воспитание и образование детей.

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