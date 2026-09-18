Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Норвегия потратит $180 млн на завод, которого хватит Украине всего на 7 дней: Европа столкнулась с проблемой снарядов

Норвегия потратит $180 млн на завод, которого хватит Украине всего на 7 дней: Европа столкнулась с проблемой снарядов

На фоне многолетней войны эта цифра показывает не только масштаб будущего расширения NAMMO, но и гораздо более серьезную проблему европейской оборонной промышленности.

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