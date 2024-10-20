«Предвзятое принятие решений. Не удивлен». Тото Вольфф о судействе инцидентов с Расселлом, Норрисом и Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил штраф за выдавливание соперника из «Заубера» Валттери Боттаса, а гонщик «Макларена» Ландо Норрис – за обгон представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы на Гран-при США.
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