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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новак о том, что Йенссен обогнал его по внутреннему радиусу на финише: «Я был слишком добр. Придется учиться на ошибках»

Новак первым выбежал на стадион в масс-старте свободным стилем на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке, но норвежец обошел его по внутреннему радиусу и завоевал победу.

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