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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Детройта» серия из 14 поражений, команда на побеждала в ноябре. Сегодня уступили «Вашингтону»

«Детройт» в понедельник проиграл на домашней арене «Вашингтону» со счетом 107:126. У «Пистонс» (2-15) серия из 14 поражений, команда на побеждала в ноябре.

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