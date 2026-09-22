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Регионы России

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Honor открыла предзаказы на AI Projector Ultra с расширенным набором ИИ-функций

Honor открыла предзаказы на AI Projector Ultra с расширенным набором ИИ-функций

Компания Honor объявила о старте предзаказов на AI Projector Ultra — новый домашний LCD-проектор с разрешением Full HD и яркостью 1700 CVIA.

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