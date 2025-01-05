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Александр Лукашенко пообещал, что выборы в 2025 году пройдут спокойно, даже если Запад будет критиковать за отсутствие погромов и стрельбы по ушам

Александр Лукашенко пообещал, что выборы в 2025 году пройдут спокойно, даже если Запад будет критиковать за отсутствие погромов и стрельбы по ушам

В соответствии с указом Путина, до инаугурации осталось 17 дней.  В предыдущую новость про Новый Год вкралась досадная ошибка: согласно Славянскому календарю, сейчас не 7532, а 7533 Лето от Сотворения Мира.

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Комментарии
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Eduard
Мнение чужого Запада нас интересовать не должно!
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9 час.
Игорь Кузнецов
Ещё про &quot;перлы&quot; Трампа нужно вспомнить панамцем и приготовится защищать свой канал (или китайский, по факту вложений и платежей?) от агрессии США.
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9 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Мне про рекламу ножей больше всего понравилось! Всё равно ими реально пользоваться только русские умеют!
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7 час.

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