Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Дрокин
    Этому Иль Хаму надо найти способ просить прощения или жёстские условия для диаспоры.Алиев наносит отв...
  • Вера Роднова
    Вот скажите, долго бы прожил  наркофюрер,если бы он посылал дроны на США?Думаю дня 2,3 не больше.Почему наши его не г...В качестве целей ...
  • Малик Гумеров
    Тупых баранов и затравленных шавок  ЛЕЧАТ ПАЛКАМИ !!!     Мигранты тупое пушечное мясо .... - бараны и шавки врага ! ..."Здесь мы главные...

В Новосибирске у главного борца с коррупцией изъяли имущество на 69 млн

В Новосибирске у главного борца с коррупцией изъяли имущество на 69 млн

Новосибирский областной суд изъял у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Новосибирску Андрея Хомина полученное незаконным путем имущество на сумму более 69 млн рублей, сообщили 23 мая в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Все эти &amp;quot;борцы&amp;quot; одинаковы!
Ответить
5 час.
наверх