В Новосибирске у главного борца с коррупцией изъяли имущество на 69 млн

Новосибирский областной суд изъял у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Новосибирску Андрея Хомина полученное незаконным путем имущество на сумму более 69 млн рублей, сообщили 23 мая в пресс-службе Генпрокуратуры России.
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