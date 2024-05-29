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Женщина потеряла чихуахуа во Франции, а через неделю та нашлась в Португалии: каким-то образом собака преодолела 1700 км

Женщина потеряла чихуахуа во Франции, а через неделю та нашлась в Португалии: каким-то образом собака преодолела 1700 км

Француженка Селин около недели назад потеряла свою собаку Джой на прогулке у подножия Монмартра. Женщина считала питомца исчезнувшим без следа, но Джой оказался живым и здоровым — правда, чихуахуа обнаружился уже в Португалии, за 1700 километров от французской столицы.

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