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Россиян ждут новые правила отмены билетов на поезда и авиарейсы

Россиян ждут новые правила отмены билетов на поезда и авиарейсы

Транспортные компании России рассматривают возможность введения "периода охлаждения" при покупке билетов, благодаря которому пассажиры смогут без штрафов исправлять ошибки в данных.

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