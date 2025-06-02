Театр абсурда
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Театр абсурда

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Какое будущее у Российской медицины

Какое будущее у Российской медицины

Тимофеев Николай Россиянка родила в туалете питерского роддома, пока акушерка просто спала. Как сообщают СМИ, 25-летняя Дарья Сенчило ночью со схватками приехала в роддом №9, где больше часа ожидала своего оформления в приёмной.

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