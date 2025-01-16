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Царьград

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Открытая база мигрантов будет ежесуточно обновляться. Можно зайти и проверить любого. Когда старт программы?

Открытая база мигрантов будет ежесуточно обновляться. Можно зайти и проверить любого. Когда старт программы?

С 5 февраля на базе информационного центра МВД России запускается реестр иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны незаконно.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Все мигранты в России должны быть под жестким колпаком, иначе народ возьмется за оружие.
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