Почему бетон в СССР лежал по 50 лет и не рушился, сейчас залил двор и на 3-й год всё слезло: чем его раньше обрабатывали

Виталий

Это реклама СБС или я совсем ни чего не понимаю? Не один день провёл на стройке и могу сказать. Бетон, как и любой строительный материал, требует строгое соблюдение технологии. В первую очередь это качество основания. Температурные шаы - в зависимости от площадей. Соблюдение влажностных и температурных режимов в период набора прочности. И вся проблема, ни какой химии. Квадратные километры бетонного покрытия заливали для плацев. Многие годы стоит. Немцы построили бетонную дорогу в Тверской области. Уже десятки лет, как новая. А наши как строят? Корыто вырезали - вибратором не поработали. Основание под бетон ( щебень, песок) не уплотняется. Да и бетон так же. И влажностный режим не поддерживается. Поэтому бетон плохо и лежит, не успевает набрать марочную прочность. Работайте правильно и реклама не нужна будет.