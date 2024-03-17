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Квартира, дом, дача

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Почему бетон в СССР лежал по 50 лет и не рушился, сейчас залил двор и на 3-й год всё слезло: чем его раньше обрабатывали

Почему бетон в СССР лежал по 50 лет и не рушился, сейчас залил двор и на 3-й год всё слезло: чем его раньше обрабатывали

Есть такое любимое занятие у россиян - дворы заливать. Нет, это не шутка, я вполне серьёзно! XXI век на дворе, наши космические корабли бороздят просторы вселенной.

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Комментарии
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Виталий
Это реклама СБС или я совсем ни чего не понимаю? Не один день провёл на стройке и могу сказать. Бетон, как и любой строительный материал, требует строгое соблюдение технологии. В первую очередь это качество основания. Температурные шаы - в зависимости от площадей. Соблюдение влажностных и температурных режимов в период набора прочности. И вся проблема, ни какой химии. Квадратные километры бетонного покрытия заливали для плацев. Многие годы стоит. Немцы построили бетонную дорогу в Тверской области. Уже десятки лет, как новая. А наши как строят? Корыто вырезали - вибратором не поработали. Основание под бетон ( щебень, песок) не уплотняется. Да и бетон так же. И влажностный режим не поддерживается. Поэтому бетон плохо и лежит, не успевает набрать марочную прочность. Работайте правильно и реклама не нужна будет.
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