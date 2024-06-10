ЦБ готов увеличить лимит кредитования, при котором используют модельный подход

Банк России готов увеличить вдвое сумму потребительского кредита и лимит по кредитным картам, при котором можно применять модельный подход для расчета дохода заемщика при определении показателя долговой нагрузки (ПДН), пишет «Коммерсантъ».
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