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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шуми Бабаев: «Дер-Аргучинцев не поедет на Дальний Восток. Думаю, «Адмирал» это прекрасно понимает. Клуб забрал права, как актив, чтобы потом их перепродать»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Семена Дер-Аргучинцева , высказался о том, что «Динамо» обменяло права на игрока в «Адмирал».

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